Roma, bambino trovato chiuso in auto e liberato dai vigili del fuoco: dei genitori non si hanno notizie

In una calda giornata calda d’estate, un bambino è stato salvato giusto in tempo dagli agenti e dai vigili del fuoco, poiché chiuso in una macchina. Nonostante le indagini delle forze dell’ordine, al momento dei genitori non ci sono tracce, non è ancora chiaro cosa sia successo.

Viste le temperature elevate di questi giorni, il piccolo avrebbe potuto perdere la vita in pochissimo tempo. Ora è affidato alle cure dei sanitari, ma le sue condizioni non sono ancora note. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di giovedì 25 agosto. Precisamente al parcheggio della metropolitana Anagnina, a Roma.

Un passante che si trovava lì per caso, ha notato il piccolo che era chiuso in macchina, correttamente legato al suo seggiolino. In un primo momento ha provato a cercare i genitori.

Tuttavia, visto che di loro non c’erano tracce, ha allertato tempestivamente gli agenti di polizia. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarlo. Solo successivamente, una volta fuori dal veicolo, lo hanno affidato alle cure dei sanitari arrivati sul posto.

Bambino chiuso in auto: la ricerca dei genitori

Gli agenti sin da subito hanno provato a cercare i suoi genitori, ma per ora di loro non si sa nulla. L’auto ha una targa straniera.

Vista la poca conoscenza delle notizie, non è ancora chiaro se il piccolo sia stato abbandonato o se sia rimasto chiuso in macchina per una distrazione.

I passanti increduli e sconvolti, una volta che lo hanno visto uscire, hanno tirato un sospiro di sollievo. Non è ancora chiaro quanto tempo sia rimasto chiuso nel veicolo, ma per fortuna non risulta essere in pericolo di vita. Il tempestivo intervento delle persone, ha evitato una tragedia. I genitori rischiano una denuncia per abbandono di minore.