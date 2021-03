Roma, carrello della spesa si ribalta, bimba di 16 mesi ricoverata in condizioni gravi: non è in pericolo di vita

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 1 marzo. Purtroppo mentre la famiglia stava facendo la spesa, il carrello del supermercato si è ribaltato e tutto il contenuto ha schiacciato la bimba di 16 mesi, che era al suo interno. Al momento, la piccola risulta essere in condizioni molto gravi, ma non è in pericolo di vita.

Un episodio terribile, che ha scosso i due genitori che hanno assistito a tutta la scena, ma anche i presenti. I sanitari vista la gravità dell’accaduto, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il tutto si è consumato a Roma, al supermercato Pewex, di via Casilina a Pantano, vicino la linea C della metro.

Era mattina e tutta la famiglia era uscita per fare la spesa. Fino al momento del dramma, tutto stava procedendo tranquillamente. I genitori, proprio come fanno tantissime persone, hanno fatto sedere la piccola sul carrello, per tenerla tranquilla.

All’improvviso, intorno alle 11:00, è avvenuto l’impensabile. La madre e il padre dopo aver pagato la spesa alla cassa, sono usciti nel parcheggio per poter salire in auto e tornare a casa.

Il carrello, molto probabilmente a causa del troppo peso, si è ribaltato. Tutta la spesa ha schiacciato la bimba, che è caduta sull’asfalto.

Le condizioni della bimba di 16 mesi dopo il grave incidente

I due genitori si sono presto resi conto che le condizioni della loro piccola erano molto gravi. Infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici intervenuti, dopo una prima visita, hanno deciso di chiedere l’aiuto dell’elisoccorso. La bimba è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Dalle prime informazioni rese note, sembra essere ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo le sue condizioni risultano critiche, proprio a causa del grave trauma cranico. Sull’accaduto stanno anche indagando i carabinieri della stazione locale.