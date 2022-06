Roma, anziana mamma trovata senza vita nella sua abitazione: la figlia ha vegliato il corpo per diverso tempo

Un drammatico episodio è quello che è stato reso noto nelle ultime ore. I carabinieri hanno trovato il corpo di un’anziana mamma, tra i rifiuti della sua abitazione. La figlia inizialmente non voleva far entrare gli agenti in casa, ma dopo una lunga trattativa sono riusciti a fare il controllo.

Una vicenda che ovviamente ha scosso moltissime persone, ma soprattutto i vicini. Sono stati proprio loro a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per il forte odore che arrivava dalla casa.

Il quotidiano Il Messaggero ha reso nota la notizia solo in queste ultime ore. I fatti sono avvenuti in un’abitazione che si trova nel quartiere San Lorenzo, a Roma.

Alcuni vicini per giorni hanno sentito un odore forte e strano, provenire da quella casa. Di conseguenza, hanno chiesto l’intervento alle forze dell’ordine, per capire cosa stesse accadendo.

Gli agenti una volta arrivati sul posto, hanno trovato la figlia della signora, una donna di 43 anni con problemi psichici, che non voleva farli entrare. Alla fine dopo diverse insistenze, sono riusciti a convincerla.

Tuttavia, è proprio nel corridoio, su alcuni rifiuti, che hanno trovato il corpo dell’anziana mamma ormai in stato di avanzata decomposizione. Molto probabilmente lo ha lasciato lì ed a causa dei suoi problemi, non è riuscita a chiedere aiuto.

Anziana mamma trovata morta in casa, le indagini

La signora che aveva 80 anni, da un primo esame era morta già da diverso tempo. Ovviamente la stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta per far luce sulla vicenda.

Molto probabilmente nelle prossime ore, verrà disposta l’autopsia sul corpo della madre, per capire la causa che ha portato al suo decesso e anche la data in cui è morta.

Sono ancora molte le domande a cui devono trovare una risposta gli inquirenti. Tuttavia, saranno solo le indagini a far luce su cosa sia accaduto davvero in quella casa.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla drammatica vicenda.