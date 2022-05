Non risultano essere in gravi condizioni i fratelli di 16 e 8 anni, che sono stati investiti nella giornata di sabato da un pirata della strada. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco tempo dopo e lo hanno denunciato per i reati di fuga ed omissione di soccorso.

Sono in corso tutte le indagini del caso per il terribile episodio. Per fortuna, nonostante la gravità dell’accaduto, i due minori non risultano essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di sabato 21 maggio, intorno alle 16.30. Precisamente su Viale delle Belle Arti, nel quartiere Parioli, di Roma.

I due ragazzini erano con il padre, a fare una passeggiata. Per tutti loro sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, ad un certo punto mentre stavano attraversando è avvenuto l’impensabile. Un uomo alla guida della sua Volkswagen Golf, li ha urtati. L’automobilista però, invece di fermarsi per prestare tutti i soccorsi del caso, è fuggito via.

Il papà preoccupato dalle condizioni dei figli, ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza, che dopo aver preso in carico i minori, li ha trasportati all’ospedale Bambin Gesù, per tutte le cure del caso.

Fratelli investiti da un pirata della strada: le indagini e le condizioni

I due ragazzi hanno riportato dei traumi e delle ferite, ma per fortuna non risultano essere in pericolo di vita. I medici al momento li stanno sottoponendo a tutti i controlli e le cure necessarie.

Sul posto in cui è avvenuto l’incidente, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Locale, sono riusciti a trovare in fretta il modello e la targa del veicolo. Di conseguenza hanno rintracciato il pirata.

L’automobilista è un uomo di 60 anni, che ora è stato denunciato per i reati di fuga ed omissione di soccorso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle indagini.