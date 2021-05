Sabato di sangue sulle strade della capitale. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, un uomo ha aggredito sua moglie in strada, complendola più volte con delle coltellate. Il tutto sotto gli occhi scioccati di alcuni passanti. La donna di 40 anni, rimasta esanime a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118, ma è morta poco dopo essere stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma.

Il dramma si è consumato in pochi istanti, intorno alle 14:30 di ieri sabato 29 maggio. Il macabro teatro di quanto accaduto è stato un marciapiede di via Greppi, in zona Portuense.

Alcuni passanti, richiamati da alcune urla, hanno visto l’uomo scagliarsi con estrema ferocia contro una donna,. Quella che poi è risultata essere sua moglie.

L’uomo ha inferto circa 10 coltellate al petto e in altre parti del corpo della vittima, lasciandola esanime a terra in una pozza di sangue.

Gli stessi passanti hanno poi bloccato l’omicida e hanno chiamato gli agenti della Polizia Stradale, che arrivati hanno poi tratto in arresto l’uomo.

La donna di 40 anni morta poco dopo il suo arrivo in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 a bordo di un’ambulanza. Le condizioni della donna erano già molto critiche, ma ancora aveva polso. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, la donna di 40 anni è morta pochi minuti dopo il suo arrivo, a causa delle gravissime ferite riportate. In particolare sono risultate fatali le due coltellate ricevute in pieno petto.

L’omicida, 49 anni e originario dello Sri Lanka, è stato trasferito al commissariato di San Paolo dove gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

La Polizia Scientifica ha effettuato tutti i rilievi del caso e gli inquirenti ora cercheranno di capire da cosa sia scaturita una lite così estrema.

Un altro dramma in Sicilia

Sempre ieri, in Sicilia, è morta anche un’altra donna, sempre di 40 anni. Mariolina Nigrelli e sua figlia Alessandra sono state trovate impiccate nella casa di famiglia in campagna. La Procura ha aperto un’indagine, ma l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio – suicidio. Ipotesi avvalorata dal ritrovamento di una lunga lettera di addio scritta dalla donna e indirizzata a suo marito.