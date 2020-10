Le forze dell’ordine hanno rintracciato il presunto responsabile dell’incidente in cui Serena Greco ha perso la vita. La mamma 38enne stava tornando a casa dalla sua famiglia, quando un altro motociclo l’ha travolta. Motociclo che però, prima di travolgere la donna, è stato a sua volta colpito da una macchina grigia, una Mercedes. Il conducente di quest’ultima, dopo l’impatto, è fuggito via.

Grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere della zona, gli agenti sono riusciti a risalire ad un uomo di origine ucraina, senza patente e con una Mercedes grigia senza assicurazione. L’uomo risulta anche avere il permesso di soggiorno scaduto.

Credit: Facebook

La vettura in questione presenta diversi bozzi sulla carrozzeria. Tutti e tre i veicoli coinvolti sono sotto sequestro e saranno ora esaminati. Il motorino di Serena si è spezzato in due. La donna è volata, fino a cadere su una macchina che proveniva dal senso opposto.

Il 37enne ucraino ha dichiarato alle forze dell’ordine di non avere nulla a che fare con l’incidente. I suoi precedenti penali e le immagini dei filmati di sorveglianza, affermerebbero però il contrario.

Credit: Facebook

Il conducente della seconda moto coinvolta, dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale e nella giornata di ieri, operato al bacino.

La chiamata di Serena Greco e l’incidente

Credit: TRANSIRA – YouTube

Alessandro, il marito di Serena Greco, era tranquillo. Aveva appena sentito sua moglie e sapeva che stava per tornare a casa, per trascorre insieme il resto della serata.

Il tempo però passava e la donna non tornava, ne rispondeva al telefono. Preoccupato, Alessandro decide di rintracciarla attraverso un applicazione sullo smartphone, grazie alla geolocalizzazione. Serena risultava essere ferma in un punto preciso. Perché non si muoveva?

Credit: Facebook

Il marito decide di andare a vedere e si ritrova davanti agli occhi una scena orribile. Ambulanza, persone che lo abbracciano, il motorino a pezzi e una scia di sangue.

Serena Greco è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.