Nel corso di questa mattina 23 ottobre 2020 è morto Enzo Di Felice. L’uomo era in macchina con sua moglie in attesa di essere ricoverato all’ospedale di Avezzano quando all’improvviso è deceduto. Come da prassi, l’uomo era passato alla tenda triage dove si fa il controllo Covid-19 ai pazienti in arrivo. Enzo aveva 70 anni.

In quest’anno 2020 le tragedie sembrano non finire mai. Questa volta si tratta della morte di Enzo Di Felice, un uomo di 70 anni, residente a Luco Dei Marsi, in provincia del L’Aquila. Il 70enne è deceduto la mattina del 23 ottobre 2020 alle ore 11:50 di fronte all’ospedale di Avezzano mentre era attesa di un ricovero.

Una tragica vicenda ha preso luogo ad Avezzano ed ha visto come protagonista Enzo Di Felice. L’uomo di 70 anni residente a Luce Dei Marsi in provincia del L’Aquila è morto questa mattina alle 11:50. Il suo decesso è avvenuto all’interno della sua macchina, precisamente di fronte all’ospedale di Avezzano.

Nel corso della mattinata il 70enne aveva iniziato ad avvertire difficoltà respiratorie. Per questo motivo, insieme alla moglie e alla sorella, si è recato in una clinica privata. Qui, purtroppo, le autorità sanitarie hanno riferito al paziente malato di rivolgersi appunto all’ospedale di Avezzano. Così è stato fatto dalla famiglia.

Infatti, nel corso del tragitto per arrivare al pronto soccorso di Avezzano, le condizioni di salute di Enzo si sono aggravate sempre di più. Una volta arrivati sul posto, l’uomo non è stato ricoverato in tempo ed è morto all’interno della sua macchina, in strada.

Mentre le difficoltà respiratorie di Enzo si facevano sempre più gravi, la moglie lanciava urla disperate fuori l’ospedale e chiedeva aiuto tramite telefono. Tuttavia, vani sono stati i numerosi tentativi di quest’ultima di mantenere in vita suo marito. A seguito della morte di Enzo, i suoi parenti hanno diffuso la foto attraverso il sito site.it mentre erano in attesa davanti l’ospedale. L’uomo non era affetto da Covid.