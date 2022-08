Dramma a Roma, bimbo di 11 anni travolto da un Suv: ricoverato in condizioni molto gravi

Sono davvero molto gravi le condizioni del bimbo di 11 anni, che nella giornata di ieri mercoledì 10 agosto, è stato investito da un Suv. Anche l’uomo alla guida del veicolo ha riportato dei traumi lievi ed ora si trova ricoverato in ospedale, per tutti gli esami del caso.

Sul luogo sono arrivate anche le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per ricostruire l‘esatta dinamica dell’incidente. Vogliono capire anche cosa sia successo e perché l’uomo di 51 anni non si è fermato in tempo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto poco prima delle 13 di ieri, mercoledì 10 agosto. Precisamente lungo via Casilina, all’incrocio con via del Torraccio di Torrenova, alla periferia di Roma.

La dinamica di quando successo non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bambino stesse attraversando e l’uomo alla guida della Seat Ateca lo abbia travolto. A causa del violento impatto, in un primo momento ha fatto un volo di diversi metri, per poi precipitare di nuovo sull’asfalto, cadendo violentemente.

Il signore invece dopo aver perso anche il controllo del suo veicolo, si è scontrato contro un semaforo e lo ha fatto cadere.

Le condizioni del piccolo sono apparse molto gravi sin da subito. Infatti i presenti con la speranza di poterlo aiutare, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Le condizioni del bimbo di 11 anni travolto da un Suv

Dopo il trasporto all’ospedale Bambin Gesù, i dottori lo stanno sottoponendo a tutte le cure. Da ciò che è emerso sembrerebbe che abbia riportato un trauma cranico e diverse fratture. Per questo la sua prognosi resta riservata.

L’uomo di 51 anni che invece era alla guida del veicolo, ha riportato anche lui delle ferite. Per questo si trova ora ricoverato al Policlinico Casilino.

I medici lo stanno anche sottoponendo a tutti gli esami di rito per capire se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Sul posto in cui è avvenuto l’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.