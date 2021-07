Un dramma che pare non avere fine è quello che affligge la famiglia di Emiliano Sala, il giovane calciatore argentino morto in un incidente aereo nel gennaio del 2019. Stando a quanto riportato da alcuni media sudamericani, la sorella dell’attaccante ha tentato il suicidio e si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Santa Fè.

Era il 22 gennaio del 2019 quando l’Argentina e il mondo del calcio appresero della notizia della scomparsa di Emiliano Sala. Il giovane calciatore argentino era stato appena acquistato dal Cardiff per 17 milioni di euro e avrebbe dovuto lasciare il Nantes, società francese in cui aveva giocato per anni diventando un idolo dei tifosi.

In Galles, però, Emiliano non è mai arrivato. L’aereo su cui era salito e che lo avrebbe dovuto portare nella sua nuova città, si è schiantato nel bel mezzo del canale della manica, non lasciando scampo a lui e al pilota del velivolo.

I resti dell’aereo e i cadaveri delle due vittime, sono stati rinvenuti nelle profonde acque soltanto il 3 febbraio successivo, oltre 10 giorni dopo l’incidente.

La famiglia Sala, poco più di tre mesi dopo la morte di Emiliano, aveva dovuto fare i conti anche con un’altra grave perdita. Il padre del calciatore, Horacio Sala è morto improvvisamente per un infarto.

La sorella di Emiliano Sala ha tentato di togliersi la vita

Il grande dolore per la perdita del fratello e del papà, hanno inevitabilmente gettato nello sconforto più assoluto Romina Sala. Era stata proprio lei, in prima linea, ad esporsi durante gli agonizzanti giorni delle ricerche di Emiliano.

Non è ancora noto se i motivi siano legati in qualche modo a questi traumi passati, ma ciò che si è saputo nelle ultime ore, è che la giovane ha tentato il suicidio.

Le condizioni della 29enne, che ha assunto dosi incontrollate di farmaci e ha provato ad impiccarsi, sono davvero molto critiche.

A lanciare l’allarme è stata una sua amica, che si è ritrovata sul telefono un messaggio inviato dalla stessa Romina, nel quale aveva scritto: “È tutto finito“.

Attualmente la ragazza si trova ricoverata all’ospedale José Marìa Cullen di Santa Fé, dove i medici stanno tentando disperatamente di salvare la sua vita.

Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.