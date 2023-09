Rompe il silenzio l’ex suocero di Adamo: “La sera prima era a cena da me”

Dopo il grande clamore mediatico per la storia di Adamo, parla anche l’ex suocero, padre di Raffaella. Il suo ex genero, nel 2013, ha lasciato delle lettera alla famiglia ed ha inscenato la sua scomparsa, aveva un grosso debito ed era arrivato il momento di farla finita, per proteggere tutti. Nonostante le ricerche e l’intervento degli investigatori, dell’associazione Penelope e anche del programma tv Chi l’ha visto, dell’uomo non è mai stata trovata traccia e, nel 2015, il caso è stato archiviato.

Pochi giorni fa, è arrivata la notizia di una svolta inaspettata. Raffaella, già separata con Adamo nel 2013, ha deciso di chiedere il divorzio. Anche lei negli anni si è convinta che il suo ex fosse ormai deceduto, perché altrimenti sarebbe tornato dalle loro bambine, oggi diventate grandi. Ma il legale ha scoperto qualcosa di inaspettato. Adamo non risulta scomparso, l’uomo nel 2022 ha commesso un “passo falso”. Ha presentato una richiesta per essere un cittadino italiano in Grecia. È vivo e si è rifatto una vita lontano dalla sua famiglia.

Gli inviati del programma televisivo Chi l’ha visto, lo hanno trovato ed intervistato, ma l’uomo si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Ha ammesso di essere proprio lui l’Adamo che cercavano, ma ha preteso che spegnessero le telecamere e ha chiesto di essere lasciato in pace.

Dopo la delusione di Raffaella, che ha dichiarato di non aver intenzione di cercarlo, perché “Non è un uomo e non è un papà”, ha deciso di dire la sua anche l’ex suocero:

La sera prima della scomparsa era qui a mangiare da me, con le due bimbe, con la moglie. Si rideva e si scherzava. Ma aveva già pianificato tutto, si vede. Non era mica una cattiva persona, ma cosa gli sia passato per la testa non lo so. Non so come stesse con il suo lavoro. Debiti? Non credo mai emerso. Aveva un negozio qui, che portava avanti con il padre e lo zio. Adamo poi è andato a fare il rappresentante. Sono cresciute senza un padre, con noi e con la mamma. Anche i genitori di Adamo, per quello che hanno potuto.

L’uomo ha poi raccontato di come la figlia Raffaella, dopo la scomparsa di Adamo, si sia rimboccata le maniche e abbia cresciuto le sue bambine. Oggi sono grandi, una è diventata mamma e l’altra studia all’università. La notizia ha lasciato l’intera famiglia senza parole. Ha concluso la sua intervista con il Corriere della Sera, confessando che se mai l’uomo decidesse di tornare, lui lo accoglierà, ma gli dirà quanto abbia sbagliato a fare ciò che ha fatto.