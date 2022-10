Nelle ultime ore è arrivata la notizia della scomparsa di un altro attore amatissimo dal pubblico, che per decenni ha accompagnato i pomeriggi dei telespettatori di tutto il mondo. All’età di 86 anni, si è spento Ron Masak. L’interprete era noto soprattutto per aver vestito i panni dello sceriffo Mort Metzger in molti episodi de La Signora in Giallo.

A dare il triste annuncio ci ha pensato la sua famiglia, che nella nota ha anche dichiarato che le cause del decesso sono state naturali.

È il secondo grave lutto che ha colpito il cast di una delle serie tv che, per anni, è stata una delle più seguite non sono negli Stati Uniti D’America, ma in tutto il mondo. Parliamo de La Signora in Giallo.

Lo scorso 11 ottobre, infatti, era scomparsa Angela Lansbury. L’attrice, che aveva 96 anni, come annunciato dalla famiglia si era spenta nel sonno, serenamente, accerchiata dall’affetto della sua famiglia.

La Lansbury, tra i tanti suoi lavori, era e sarà per sempre ricordata per aver vestito i panni di Jessica Fletcher, protagonista della fiction poliziesca La Signora in Giallo.

Nella serie, l’improvvisata investigatrice condivideva le indagini con lo sceriffo Mort Metzger, interpretato appunto da Ron Masak.

La carriera di Ron Masak

Ovviamente, come detto, Masak sarà ricordato soprattutto per il ruolo ne La Signora in Giallo. 40 gli episodi in cui è apparso, fino alla fine della serie stessa, arrivata nel 1996.

In realtà, i lavori portati a termine dall’attore nell’arco della sua lunga carriera sono stati molti e in diversi campi.

Già prima de La Signora in Giallo aveva recitato in altre serie di grande successo, come Ai Confini della Realtà, Get Smart, Vita da Strega, Wonder Woman e Sulle Strade della California.

Nel 1998 ha poi lavorato in un’altra serie poliziesca di enorme successo, Il Tenente Colombo.

Molto famosa anche la sua voce. Per un periodo, infatti, ha doppiato diversi video giochi e molti spot televisivi.

Riguardo alla sua vita privata, si sa che nel 1961 si è sposato con Kay Knebes, la donna che le è restata al fianco fino alla fine. Da lei ha avuto nel corso degli anni sei figli, che a loro volta gli hanno dato ben 10 nipoti.