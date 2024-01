Nella giornata di lunedì 22 gennaio, una folla commossa si è riunita nella chiesa di Ronco Briantino per dare l’ultimo saluto a Martina Viscardi. La 26enne che purtroppo nella sera di venerdì e sabato ha perso la vita in seguito ad un sinistro.

A celebrare il rito Don Simone Arienzo. Quest’ultimo nel ricordare Martina ha voluto parlare di lei e della sua grande passione per i viaggi. Si era laureata in scienze delle comunicazioni proprio a Bergamo. Alla fine aveva trovato lavoro nel settore del Marketing e nel Turismo.

A seguire il feretro c’erano sua madre Rosi, suo padre Paolo e la sorella Beatrice. Quest’ultima al termine del rito, ha voluto leggere per lei una lettera. Nel quale ha scritto:

Ciao Marti, non saprei nemmeno come iniziare. Avere una sorella è una cosa speciale. Non è un’amica, non è un genitore, è qualcosa di diverso. Il tuo modo di dimostrarmi affetto era litigare, ma va bene così, ci si capiva. Mi ricorderò di te come la persona più solare che conosca, più sensibile e più scottata.