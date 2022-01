Il mondo della musica statunitense e mondiale hanno da poche ore appreso la notizia della morte di Ronnie Spector. La cantante aveva 79 anni e si è spenta dopo aver lottato con un cancro che, alla fine, non le ha lasciato scampo. A dare l’annuncio della sua dipartita, ci ha pensato la sua famiglia, attraverso la divulgazione di una commovente nota sui social.

Il nostro amato angelo della terra, Ronnie, ha lasciato pacificamente questo mondo dopo una breve battaglia contro il cancro. Era con la famiglia e tra le braccia di suo marito, Jonathan. Ronnie ha vissuto la sua vita con un luccichio negli occhi, un atteggiamento coraggioso, un senso dell’umorismo spiccato ed un sorriso sulle labbra sempre presente.

Queste le commoventi parole della famiglia della cantante, che si è spenta per sempre ieri, mercoledì 12 gennaio 2022.

Lei era nata nel quartiere spagnolo di Harlem, New York, il 10 agosto del 1943, con il nome di Veronica Yvette Bennett.

Nel 1961 mette in atto finalmente le sue doti canore, fondando insieme a sua sorella maggiore e una cugina il gruppo pop e RnB chiamato The Ronettes.

La band non ebbe un gran successo, finché nel 1963 non fece un’audizione con la casa produttrice di Phil Spector, uno dei produttori più grandi di sempre in America.

Spector decise di scritturare il gruppo e, da quel momento, il loro successo crebbe a dismisura.

Carriera di Ronnie Spector

Nel 1964 le Ronettes pubblicarono quello che è diventato il loro album di maggiore successo. Si intitolava “Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica” e conteneva al suo interno alcuni tra i brani di maggiore successo. Tra questi menzioniamo gli indimenticabili “Be My Baby, Baby I love you”, “Walking in the Rain” e “I Love You”.

Decine i tour svolti dalle Ronettes in tutto il mondo e le collaborazioni con artisti di grossissimo calibro. Tra questi i Rolling Stones, Eric Clapton e i Beatles.

Il gruppo si sciolse nel 1967 e la cantante sposò, poco dopo, Phil Spector, prendendo così il nome di Ronnie Spector.

Lei continuò la sua carriera da solista, ma non ha mai più raggiunto il successo degli anni precedenti.

Ronnie e Phil divorziarono nel successivo 1974 in maniera anche abbastanza turbolente. In futuro, la cantante avrebbe più volte ammesso di aver subito violenze fisiche e psicologiche da quell’uomo.