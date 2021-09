Mick Brigden, tour manager dei Rollign Stones, è morto mentre scavava una buca per seppellire il suo amico a quattro zampe

Un’altra perdita per i Rolling Stones. Dopo la morte del famoso batterista Charlie Watts, la band ha dovuto dire addio anche al tour manager Mick Brigden, morto in modo inaspettato a causa di un incidente avvenuto mentre si trovava nella sua abitazione.

La tragedia è accaduta lo scorso settembre, ma è stata resa nota soltanto adesso dalla moglie dell’uomo. Dopo la morte del suo cane, Mick Brigden ha scavato una buca per seppellirlo. Purtroppo il terreno ha ceduto e la buca è crollata. Non c’è stato nulla da fare per il tour manager, che è morto sul colpo.

La moglie ha riferito quanto accaduto alle testate giornalistiche. Il 73enne voleva seppellire il suo fedele amico a quattro zampe, nella sua casa di campagna a Santa Rosa, in California. Un destino tragico e inaspettato, che ha stroncato la sua vita in pochi istanti.

I vicini, testimoni dell’incidente, hanno immediatamente lanciato l’allarme al 911. I paramedici si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo era già troppo tardi. Non hanno potuto far altro se non dichiarare il decesso di Mick Brigden.

In tanti hanno voluto ricordarlo con struggenti post sui social network. L’uomo ha lavorato con i Rolling Stones, con Bob Dylan, Van Morrison, Carlos Santana e con il chitarrista Joe Satriani. Proprio quest’ultimo ha voluto dedicare a colui che gli ha permesso di muovere i suoi primi passi nella sua carriera, un lungo e commovente comunicato:

Sono stati 33 anni pazzi e meravigliosi di rock’n’roll. Non ho mai lavorato così duramente, suonato così duramente, riso e pianto così tanto, fatto così tanta musica e avuto così tante avventure in tutto il mondo, e Mick era sempre al mio fianco. Era l’ultimo mentore del business musicale.

L’artista ha concluso il suo post, rendendo omaggio a tutte le qualità del tour manager. Lo ha ricordato come un uomo onesto, duro, educato, laborioso, rispettoso, tenace, perspicace e gentile.