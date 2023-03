Rosalia Osman ha perso la vita a soli 49 anni mentre stava tornando a casa dal supermercato. La triste vicenda è accaduta a Palermo e ha addolorato l’intera comunità.

Un’auto l’ha investita mentre tornava a casa. Subito, dopo l’allarme, i soccorritori sono arrivati sul posto, insieme agli uomini dei vigili del fuoco. Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare Rosalia Osman. Troppo gravi le condizioni riportate dopo il sinistro stradale.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato tutti i rilievi necessari e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna stesse percorrendo il viale Regione Siciliana, quando allo svincolo di via Oreto, una vettura l’ha investita e l’ha trascinata per diversi metri. Rosalia stava attraversando la strada con una busta della spesa in mano.

Quanto accaduto ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità. Nessuno si aspettava la sua improvvisa scomparsa. La figlia ha pubblicato un commovente messaggio sui social:

Cara mamma non dovevi morire così, ammazzata da una macchina in velocità. Non c’è pace nei nostri cuori, mamma ci hai lasciati da soli, non dovevi morire.

Rosalia Osman, le parole dell’assessore dell’Urbanistica del comune di Palermo

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore dell’Urbanistica del comune di Palermo. Di seguito, le parole di Maurizio Carta:

Innanzitutto va chiarito che ormai la circonvallazione non è più una infrastruttura adeguata a Palermo. Perché non possiamo avere un attraversamento veloce per i mezzi pesanti in piena città, producendo una insopportabile cesura tra le due parti di essa.

Vanno accelerate tutte le azioni per alleggerire il traffico sulla circonvallazione, per esempio attraverso la pedemontana di cui la regione Siciliana in concorso con il comune ha riavviato la progettazione attraverso l’Anas. In attesa di questa cruciale opera, dobbiamo rendere sicura la circonvallazione per chi la deve attraversare oggi.

L’assessore ha poi spiegato che stanno valutando la possibilità di limitare ancora la velocità delle vetture, attraverso semafori, agevolando così ai pedoni l’attraversamento.