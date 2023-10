L'autocarro ha sfondato il guardrail ed è precipitato per 10 metri: Rosario Rando Galati non ce l'ha fatta, aveva solo 32 anni

Il sinistro stradale si è verificato sull’autostrada A19, tra Palermo e Catania. Rosario Rando Galati ha perso la vita a soli 32 anni, mentre un altro uomo è rimasto gravemente ferito.

Lo scorso martedì 24 ottobre, Rosario Rando Galati era a bordo di un autocarro, insieme ad un altro passeggero, quando per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrato contro il guardrail ed è precipitato nel vuoto. Un volo di circa 10 metri.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli uomini dei Vigili del Fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine. Il 32enne, rimasto incastrato tra le lamiere del grande mezzo, è stato recuperato e trasportato con immediata urgenza, con l’elisoccorso, all’Ospedale Civico di Palermo.

Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Rosario, per lui era già troppo tardi. L’altro passeggero è rimasto gravemente ferito.

Il traffico è stato bloccato per permettere agli agenti delle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Lo scopo è quello di capire la causa che ha portato al cedimento del guardrail e alla caduta dell’autocarro nel vuoto. L’intera comunità di Catania, dove Rosario risiedeva, è sconvolta. Il 32enne era originario di Tortorici, comune in provincia di Messina.

I messaggi d’addio per Rosario Rando Galati

Numerosi i messaggi pubblicati sui social nelle ultime ore, scritti da coloro che lo conoscevano e che hanno scelto di ricordarlo con parole commoventi. Una perdita che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Un altro bravo ragazzo che ci lascia, una notizia triste che non avremmo mai voluto sentire. Un abbraccio a tutta la famiglia. Rip Rosario, da lassù dai conforto ai tuoi cari.