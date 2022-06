Rosina De Franco era andata nel Lazio per morte del figlio sul lavoro. Al ritorno a casa l'auto su cui viaggiava è caduta in un burrone

Un tragico destino che ha legato per sempre una madre ed un figlio. Rosina De Franco era partita dalla provincia di Cosenza per andare nel Lazio, a seguito della morte del figlio avvenuta sul lavoro. Quando stava facendo ritorno a casa, l’auto su cui viaggiava insieme al marito è precipitata in un burrone e lei ha perso la vita. Ricoverato in grave condizioni il marito.

Credit: Vigili del Fuoco

Un finale di vita davvero tragico quello di una donna anziana di Tortora, in provincia di Cosenza. Lei era partita il giorno precedente per andare nel Lazio.

Il viaggio, affrontato insieme al marito, anch’egli anziano, era dovuto alla morte del loro figlio, che era deceduto sul lavoro.

Incidente mortale per Rosina De Franco

Mentre i due anziani tornavano a sud, è successo l’irreparabile. Rosina De Franco e suo marito si trovavano a transitare all’altezza della contrada Melara di Lauria, in provincia di Potenza, quando l’auto su cui viaggiavano ha perso aderenza con l’asfalto.

Uscita fuori strada, la macchina è precipitata in un burrone.

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto, ma per la donna, di 80 anni, non c’era già più nulla da fare. Era morta sul colpo per la gravità dei traumi riportati.

Il marito, in gravissime condizioni ma ancora in vita, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lagonegro (Potenza),dove tutt’ora sta lottando per sopravvivere.

La tragedia di Carlos Aberto Baldassari

Una tragedia diversa, ma che lega drammaticamente due parenti, è successa in Brasile all’inizio di questa settimana.

Carlos Alberto Baldassari, reporter di un’emittente televisiva, era stato inviato sulla scena di un terribile incidente stradale tra un camion e diverse vetture.

Arrivato sul posto ha iniziato a trasmettere in diretta le immagini devastanti dell’incidente e quando ha chiesto chi fossero le vittime, ha scoperto che una di loro era il figlio 32enne Tiago.

Carlos a quel punto ha interrotto la diretta e l’ha riaperta poco dopo, con la voce rotta dal dolore, comunicando che suo figlio era morto nell’incidente. Il ragazzo aveva 32 anni, lavorava anche lui come reporter, era padre di una bimba di soli 8 anni e sua moglie era incinta al quinto mese di gravidanza.