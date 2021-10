Tragedia in provincia di Cosenza, neonata di 3 mesi è morta dopo aver accusato un malore mentre dormiva

Una perdita drammatica ed improvvisa ha scosso la comunità di Rossano, in provincia di Cosenza. Una neonata di soli 3 mesi è morta dopo il suo arrivo in ospedale, poiché ha avuto un malore mentre stava dormendo nel suo lettino. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti per aiutarla.

Una vicenda terribile, sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere solo quella di una tragica fatalità.

Stando alle informazioni che ha reso note La Gazzetta del Sud, il quotidiano locale, il dramma si è consumato all’alba di ieri, martedì 12 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Rossano.

La famiglia era nella proprio abitazione e tutto stava procedendo normalmente. Ad un certo punto è avvenuto l’impensabile. Uno dei genitori della bimba, si è alzato per controllare i figli. Ma quando si è avvicinato al lettino, ha fatto la drammatica scoperta.

La neonata che stava dormendo con il suo fratellino, era cianotica. Respirava a fatica e si vedeva che aveva un malore. Per questo hanno allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Nell’abitazione della famiglia è arrivata d’urgenza un’ambulanza. I medici vista la gravità della situazione, hanno deciso di trasportare la piccola all’ospedale Giannettasio.

Il tragico decesso della neonata di 3 mesi e le indagini

Il personale ospedaliero sin da subito ha provato a fare il possibile per salvare la bambina, ma i loro tentativi si sono rivelati del tutto inutili. Purtroppo il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dalla Procura hanno avviato in fretta tutte le indagini sull’accaduto. Tuttavia, dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto a causa di una tragica fatalità. Gli inquirenti ancora non dispongono l’autopsia sul corpo.

I genitori hanno detto che la neonata era nata a luglio di quest’anno e fino a quel momento non aveva mai mostrato alcun tipo di problema. Sembrava essere in buone condizioni di salute.