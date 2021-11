I genitori di Rossano Rubicondi sono stati ospiti durante Pomeriggio Cinque, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso. Rosa, la madre, è ancora incredula per ciò che è accaduto e per come hanno appreso della scomparsa del figlio.

Credit: Screen Pomeriggio Cinque

Come aveva già accennato papà Claudio a Storie Italiane, anche la donna ha raccontato di come il loro rapporto non fosse più lo stesso negli ultimi anni. Rossano non aveva parlato con nessuno della sua malattia. Chiamava i suoi genitori molto raramente e nessuno sospettava che non gli rimanesse molto da vivere.

Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci.

Il padre Claudio aggiunge poi:

Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca.

Rossano Rubicondi e la richiesta dell’ex moglie Ivana Trump

La madre dell’attore ed ex naufrago ha spiegato che dalle prime informazioni ricevute, sembrerebbe che si sia trattato di un aneurisma polmonare e una forma tumorale della pelle.

Ivana Trump, dopo la tragedia, ha espresso l’enorme dolore provato per la perdita del suo ex marito ed ha subito contattato la famiglia. Ha informato i genitori di Rossano, che presto invierà loro le ceneri del figlio e poi ha espresso il suo desiderio di poterne tenere metà.