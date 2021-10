Dopo la triste notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi, morto a soli 49 anni, il giornalista Roberto Alessi ha voluto ricordarlo con un lungo pensiero. Era conosciuto nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione al programma tv, condotto da Simona Ventura, L’Isola dei Famosi del 2008.

L’inaspettata notizia, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, è arrivata proprio dalla stessa Simona Ventura:

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incavature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RIP.

Nel 2012, la conduttrice lo aveva scelto come inviato del programma.

Le probabili cause della morte di Rossano Rubicondi

Le cause della morte non sono state ancora diffuse, ma secondo il giornalista Roberto Alessi potrebbe trattarsi di un cancro:

Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma.

Il giornalista ha poi voluto parlare della loro grande amicizia e di quanto vuoto abbia lasciato la morte di Rossano Rubicondi nel suo cuore:

Eravamo molto amici, anche se ultimamente non ci siamo frequentati perché aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa.

Alessi ha raccontato che ha scoperto della sua morte dopo la chiamata di un amico in comune. Una telefonata che non si aspettava e alla quale non riusciva a credere. Aveva conosciuto Rossano ben 30 anni fa, quando entrambi erano alle prime armi.

Era andato a Londra, per dimenticare un amore difficile con Linda Batista. Per imparare la lingua lavorava come commesso da Gianni Versace, un giorno entrò Massimo Gargia con Ivana Trump. E nacque un amore con Ivana, e posso assicurarvi che era un amore vero. Siamo stati insieme giornate intere, vicini d’ombrellone con mia moglie Betta sulla stressa spiaggia, per anni e anni.

Il giornalista ha poi salutato il suo amico per l’ultima volta, ricordandolo come un uomo buono:

Ripeto un uomo buono. Ciao Rossano, ti vogliamo bene. Tuo Roberto.

Rossano Rubicondi è stato un noto attore, personaggio televisivo e modello italiano. Noto al pubblico per la sua partecipazione a diversi programmi tv e per essere stato il quarto marito di Ivana Trump.