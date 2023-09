Un terribile dramma familiare si è verificato nella tarda serata di venerdì scorso a Lugana di Sirmione, in provincia di Brescia. Ruben Andreoli, un magazziniere con la passione del rally, al culmine di una tremenda lite ha colpito ripetutamente con calci e pugni sua madre, una 72enne, fino a ridurla in fin di vita. La donna è morta poche ore dopo alla clinica Poliambulanza di Brescia.

L’ennesima tragedia familiare che si verifica in Italia e che scuote terribilmente una comunità. In questo caso il fatto è avvenuto a Lugana di Sirmione, piccolo paese della provincia di Brescia e ha visto un figlio e sua madre coinvolti in un brutale assassinio.

La lite tra i due sarebbe scoppiata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì 15, nella casa in cui Nerina Fontana, 72enne molto nota a Lugana, e suo figlio Ruben, anch’egli molto noto, vivevano insieme anche alla moglie di lui.

I vicini hanno udito delle urla disperate, che li hanno spinti a contattare il numero unico delle emergenze e richiedere il tempestivo intervento dei soccorritori sul posto.

All’arrivo dei medici e delle forze dell’ordine, la signora Nerina era già stesa a terra, esanime, in fin di vita, ricoperta del suo stesso sangue.

Il figlio, in preda ad un raptus di follia e al culmine di una violenta lite scoppiata tra i due, l’aveva aggredita e colpita ripetutamente con calci e pugni.

La donna, trasportata d’urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia, si è spenta qualche ora più tardi per i gravissimi traumi riportati.

Chi è Ruben Andreoli

L’uomo, fermato subito dai Carabinieri e trasportato nella caserma di Desenzano del Garda, è stato sottoposto alle prime domande di rito, alle quali però non ha proferito parola. Ora è in arresto e accusato di omicidio.

Una vita, quella del 45enne Ruben Andreoli, che era sempre stata tranquilla, almeno fino a venerdì.

Incensurato, lavorava come magazziniere in una ditta di Peschiera del Garda ed era un grande appassionato di sport, che aveva praticato e praticava ancora anche a livello agonistico.

Era un pilota di rally e aveva corso in diverse occasione per il New Rally Team di Verona.