La triste vicenda arriva da Firenze, un giovane calciatore di soli 17 anni si è spento per sempre. Si chiamava Ruben Guasti e giocava nella squadra dello Spartaco Banti Barberino.

Lo scorso sabato sera, poco prima della mezzanotte, Ruben Guasti è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che il 17enne stesse percorrendo via di San Quirico, a Campi Bisenzio (in provincia di Firenze), quando ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote e si è schiantato contro un albero.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori sanitari del 118, che hanno effettuato le prime manovre nel tentativo di salvarlo e lo hanno poi trasportato con immediata urgenza in ospedale. Proprio all’interno della struttura sanitaria, i medici hanno constatato il suo decesso. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare il 17enne. Troppo gravi le conseguenze riportate dopo lo scontro.

Dopo le indagini, gli inquirenti hanno constatato che non ci sono altri mezzi coinvolti. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale e stanno cercando di capire cosa abbia fatto perdere il controllo al giovane. Il pm ha disposto il sequestro della moto e richiesto il trasferimento della salma alla medicina legale di Careggi.

Ruben Guasti aveva appena compiuto 17 anni. Era molto conosciuto, proprio per il tuo talento nella squadra di calcio. Sono tantissime le persone che in queste ore stanno pubblicando sui social strazianti post di addio e le sue foto, per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta. La comunità si è stretta al dolore dei familiari.

La società sportiva ha scritto: