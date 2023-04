Un runner di 56 anni residente a Reggio Emilia, nella prima mattinata di ieri, sabato 29 aprile, ha perso la vita dopo che un’auto, guidata da un 45enne del posto, lo ha investito in pieno a Zurco, frazione del comune di Cadelbosco Sopra. Inutile ogni soccorso per lui.

Giorni davvero drammatici sulle strade italiane, con diverse persone che hanno perso la vita a seguito di incidenti molto gravi e avvenuti in circostanze diverse.

Intorno alle 11:30 del mattino di ieri, a Gorlago, Alessandro Cadei è stato investito da un pullman e si è spento sul colpo a 73 anni. L’uomo era sulla sua bicicletta ed era uscito con i suoi amici per una pedalata in compagnia.

Per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente per via di un tombino o di una buca della strada, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, nel bel mezzo della carreggiata.

Proprio in quel momento stava transitando un autobus vuoto e l’autista, preso alla sprovvista, non è riuscito a far nulla per evitare di investire il ciclista. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Poche ore prima, in circostanze molto simili, un altro uomo ha perso la vita dopo essere stato investito.

Si tratta di un runner di 56 anni, residente a Reggio Emilia e che era uscito a correre nella zona di Zurco, piccola frazione di Cadelbosco Sopra.

Come è morto il runner di 56 anni

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 7:30 di ieri, sabato 29 aprile.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il runner si trovava su via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Viazza, quando una Mercedes Clk è transitata a velocità piuttosto sostenuta e lo ha centrato in pieno.

L’impatto, molto violento, ha fatto volare il corridore per diversi metri, scaraventandolo all’interno del cortile di un’abitazione privata.

La vettura, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era vista zigzagare prima dell’impatto e dopo lo stesso scontro, è uscita fuori strada fermandosi in un fossato sul lato della carreggiata.

I soccorsi, allertati dai testimoni, hanno potuto soccorrere solo il conducente dell’auto, che era sotto shock. Per quanto riguarda il runner, non c’è stato nulla da fare. Era già deceduto sul colpo.

Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto.