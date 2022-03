Si è spenta in ospedale a causa dei traumi riportati. Elisa Pertuso aveva 18 anni e con i suoi compagni, volevano festeggiare i 100 giorni agli esami di maturità. Era ricoverata in ospedale nel reparto di rianimazione, ma dopo giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere.

Una notizia che ovviamente ha spezzato i cuori dell’intera comunità. I genitori dopo la morte della ragazza, hanno deciso di fare qualcosa di speciale.

La tragedia di questa 18enne è iniziata nella serata di martedì 15 marzo. Erano lungo il tratto di strada che da Rutigliano va a Conversano, in provincia di Bari. Precisamente lungo la strada provinciale 240.

I 9 ragazzi di età compresa tra i 19 ed i 20 anni, erano a bordo di un Peugeot Biper ed erano diretti ad un’abitazione, per trascorrere dei giorni di festa. Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile.

Purtroppo l’automobilista, ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo. Sono andati fuori strada e dopo essersi ribaltati più volte, l’auto ha finito la sua corsa lungo le campagne. Il veicolo ha anche sfondato il guard rail.

Due dei ragazzi sono stati sbalzati fuori dalla macchina. Sette hanno riportato dei traumi gravi, invece due di loro sono usciti illesi dal terribile incidente.

Il tragico decesso di Elisa Pertuso e la decisione dei genitori

Ad avere la peggio è stata proprio Elisa. I sanitari interventi si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero gravi. Infatti dopo averla trasportata d’urgenza all’ospedale di Bari, i medici l’hanno dovuta ricoverare nel reparto di terapia intensiva.

Per 7 lunghi giorni hanno fatto il possibile per aiutarla. Tuttavia, i traumi riportati dopo l’incidente per lei sono risultati essere fatali. Nella giornata di martedì 22 marzo, il suo cuore purtroppo ha cessato di battere per sempre.

I genitori nonostante la perdita subita, hanno deciso di fare qualcosa di speciale. Hanno voluto donare i suoi organi, per poter salvare altre vite.