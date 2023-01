Nella serata di ieri, martedì 10 gennaio, Sabrina e Michael i due genitori senzatetto che hanno deciso di abbandonare il loro neonato in ospedale, hanno raccontato la loro verità al programma Le Iene. Sono davvero molte le persone che si sono fatte avanti per aiutarli.

Tutto è iniziato a dicembre dello scorso anno. La donna ha detto di non essersi resa conto della gravidanza e quando lo ha capito, era ormai troppo tardi.

Uno degli inviati del programma che va in onda su Italia Uno, Le Iene, ha raccontato la loro verità. Spiegando anche i motivi che li hanno spinti a compiere un gesto simile. Nell’intervista hanno detto:

Io non avevo più il ciclo, io non mi sono accorta di niente. Poi ha iniziato a crescermi la pancia, sentivo muoversi qualcosa dentro. Mi sono spaventata.

Ho pensato: adesso è un casino. Altrimenti avrei abortito, non è possibile tenere un bambino così. Ho fatto il travaglio in tenda, al freddo. L’abbiamo dato via subito. Non riusciamo a vivere neanche noi. E poi io non mi sentivo neanche di fare la mamma, non era una cosa voluta.

Ma la gente ha sempre da ridire sulle scelte degli altri. Io sto male per questo. Mi insultano, mi dicono: fai schifo. A tenerlo sarei stata un’egoista ed un’incosciente.