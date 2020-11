La tragedia è accaduta in un asilo nido di Radlett, in Inghilterra. Una bimba di 2 anni, Sadie Salt, è morta soffocata, dopo due giorni di agonia, a causa di un pezzetto di salsiccia. La piccola stava mangiando nella mensa della struttura scolastica, quando un pezzetto di carne le è andato di traverso.

Sadie è stata subito trasportata in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita. Purtroppo, dopo due giorni di agonia in terapia intensiva nel St Mary’s Hospital, il suo cuore ha cessato di battere. La famiglia, ora devastata dal dolore di questa inaspettata perdita, pretende giustizia.

La famiglia della piccola Sadie Salt pretende giustizia

Alimenti come salsiccia o uva, non dovrebbero far parte di un’alimentazione per bambini. Per questo motivo, i genitori della bambina hanno creato una petizione online, affinché venga compreso che la morte della piccola Sadie poteva essere evitata e affinché da ora, si presti attenzione al cibo che viene dato all’interno degli asili.

Non è l’unico gesto che la famiglia ha voluto fare dopo quanto accaduto. Oltre ad una raccolta fondi per sostenere il reparto di pediatria dell’ospedale, hanno deciso di donare gli organi di Sadie, così che lei possa salvare altre vite e continuare a vivere in loro.

Il team di medici e infermieri del reparto di terapia intensiva, è stato più che fantastico. Sia per quanto riguarda le cure a nostra figlia, sia per il supporto per noi. Niente era troppo per farci sentire tutti amati, curati e supportati. In questo momento stiamo soffrendo terribilmente ma siamo felici dell’amore che ci ha travolto e ci ha aiutato.

Questo quanto dichiarato dalla mamma della piccola Sadie.

Le dichiarazioni dell’asilo

Anche l’asilo ha voluto commentare la tragedia, stringendosi al dolore della famiglia: