Una triste vicenda accaduta a Marsciano, in provincia di Perugia. Domenico Moriconi ha perso la vita a 75 anni, mentre cercava di compiere un gesto romantico per sua moglie.

L’uomo voleva raccogliere un ramo di mimosa fresca, da un albero che cresce vicino la sua casa. È salito su un muretto, ma quel bellissimo gesto per sua moglie, in un attimo, si è trasformato in una tragedia che nessuno dimenticherà mai.

Domenico Moriconi ha perso l’equilibrio, forse è scivolato o forse non ha calcolato bene le distanze. I pochi secondi, è precipitato nel vuoto ed ha battuto la testa.

Immediato l’allarme lanciato al 118. I soccorritori si sono precipitati sul posto ed hanno trovato il 75enne ancora cosciente, ma in gravissime condizioni. È stato trasportato con immediata urgenza in ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici del Santa Maria della Misericordia hanno fatto il possibile. Purtroppo, il suo cuore si è fermato per sempre poche ore dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

I medici hanno stabilito che è deceduto a causa di un grave trauma cranico.

Disposta l’autopsia sul corpo di Domenico Moriconi

Nino, così tutti lo chiamavano, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

La Procura ha avviato le indagini, per ricostruire la dinamica dei fatti. È stata anche disposta l’autopsia, che servirà per stabilire se dietro la caduta possa esserci un possibile malore. Tuttavia, non ci sono dubbi su come si sia verificato il decesso.

Domenico Moriconi voleva regalare un mazzo di mimose fresche alla sua consorte per la festa della donna e aveva deciso di raccoglierle dall’albero fuori la loro abitazione. Un gesto meraviglioso di un uomo di 75 anni, dopo lunghi anni d’amore con la sua amata moglie. Un gesto che nessuno dimenticherà mai e che per sempre sarà custodito nel cuore della sua intera famiglia.