Tragedia immane nel torinese, più precisamente a Villar Perosa, dove un ragazzo di soli 27 anni ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente. Alberto Tron, questo il nome della vittima, era salito sul tetto di un’auto guidata da un suo amico e stava facendo l’ormai tristemente noto “car surfing”. Ha però perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa.

Car Surfing. Questo il nuovo e pericolosissimo gioco che sta spopolando tra i giovani di tutto il mondo e che purtroppo ha già causato moltissime vittime. Consiste nel salire sul tetto di un’auto e, mentre qualcuno guida, alzarsi in piedi e cercare di mantenere l’equilibrio.

L’ultima vittima di questa tragica “disciplina” è un italiano. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel torinese, in Piemonte e Alberto Tron, un ragazzo di soli 27 anni, ha perso la vita. Era salito sulla cappotta di una vettura guidata di un suo amico, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto ed ha battuto la testa violentemente a terra.

I soccorsi, giunti prontamente sul posto, hanno tentato in ogni modo di aiutare il ragazzo e salvarlo, ma le sue condizioni già compromesse e disperate non hanno permesso ai medici di farlo riprendere. Trasportato in ospedale, ha resistito fino a martedì ma poi si è arreso spegnendosi per sempre.

Ora il suo amico, quello che era alla guida dell’automobile, è indagato e rischia una condanna per omicidio stradale. A coordinare le indagini è la Procura di Torino.

Alberto era un falegname residente a Villar Perosa e lavorava nella falegnameria di famiglia a Pinasca. Aveva scelto quel mestiere che portava avanti con grande passione. Proprio il giorno dell’incidente aveva partecipato al tradizionale ‘pranzo dei falegnami’ a Salza di Pinerolo, evento che da qualche anno non aveva avuto più luogo e che quest’anno, proprio per volere del 27enne, era stato riorganizzato.