Salerno, Francesca Maione è morta, indagato il padre Salerno, morta Francesca Maione, è stato iscritto il padre sul registro degli indagati

Un evento drammatico è avvenuto nella serata di venerdì 15 maggio. Francesca Maione, una ragazza di soli venti sette anni, è morta a causa di una scarica elettrica letale. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto ed è stato iscritto il padre, sul registro degli indagati.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia della giovane vittima, che non si aspettava affatto che potesse accadere una tragedia simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Poderia, una piccola frazione in provincia di Salento. La giovane è tornata a casa, dopo essere uscita a fare una passeggiata.

E’ andata in bagno per fare una doccia e pochi minuti dopo, c’è stato un blackout, nell’abitazione. I genitori sono andati subito a controllare, ma quando loro sono entrati, per la ragazza non c’è stato più nulla da fare.

Era riversa a terra, nel box doccia, ormai senza vita. E’ stato chiesto immediatamente l’intervento del 118, che è arrivato sul posto tempestivamente.

I soccorritori hanno lavorato al buio, ma nonostante i loro disperati tentativi per Francesca Maione non c’è stato nulla da fare. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. E’ morta sul colpo.

Sul posto è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato subito le indagini sull’accaduto. Hanno posto anche sotto sequestro la casa, per fare tutti i rilievi del caso. Secondo i primi esami dell’esame autoptico, è venuto fuori che la ragazza ha perso la vita a causa di una scarica elettrica, che per lei è stata fatale.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine e nella mattinata di ieri, nel registro degli indagati è stato iscritto il padre. Sulle ultime informazioni emerse nelle ultime ore, a causare il blackout, potrebbe essere stato un malfunzionamento dell’impianto elettrico dell’abitazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.