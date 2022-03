Sono al momento in corso tutte le indagini del caso per il terribile omicidio di Anna Borsa. Nelle ultime ore sul profilo social del suo killer Alfredo Erra, la gente sta scrivendo degli insulti nei suoi confronti. Il suo gesto è stato davvero terrificante.

L’uomo risulta essere ricoverato in ospedale, ma non è ancora chiaro se verrà sottoposto o meno ad un intervento.

La tragedia si è consumata nella giornata di martedì 1 marzo. Precisamente nel salone di parrucchieri in cui lavorava la ragazza di appena 30 anni, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

Anna Borsa ed Alfredo Erra hanno avuto una relazione durata diversi anni, ma che si era conclusa lo scorso luglio. Tuttavia, il ragazzo di circa 40 anni non riusciva proprio a farsene una ragione. Infatti andava spesso a cercare la sua ex per parlarle e per provare a tornare con lei.

Nel giorno in cui si è consumato il dramma, la giovane non era tranquilla. Ha detto che voleva andare via dal suo paese per un po’. Intorno alle 9 però, Alfredo Erra si è presentato nel negozio con in mano un trolley blu.

Le ha detto che voleva parlarle in ufficio, perché stava per andare via. Una volta uscito però, ha preso la pistola ed ha sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la sua ex. Uno dei quali l’ha presa alla testa. È morta sul colpo.

Omicidio Anna Borsa cosa sta accadendo sul profilo social dell’ex fidanzato

L’uomo ha anche ferito il nuovo fidanzato di Anna, che è andato sul posto una volta sentiti gli spari. Subito dopo si è dato alla fuga, ma intorno alle 14 gli agenti di polizia sono riusciti a fermarlo nell’autogrill dell’autostrada. Era sotto schok e si era ferito con un proiettile in testa.

Ora risulta essere ricoverato in ospedale, nel reparto di rianimazione. Però ancora non è chiaro se dovrà subire un intervento. In tanti sconvolti dalla terribile vicenda, lo stanno insultando sulla bacheca del suo profilo Facebook.

Lo definiscono un assassino per aver ucciso la sua ex, che voleva solo provare a rifarsi una vita. Anche il nuovo ragazzo di Anna risulta essere in ospedale, perché il proiettile ha colpito uno dei suoi polmoni.