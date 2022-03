Dopo 18 lunghi giorni di ricovero, il fidanzato di Anna Borsa, la ragazza uccisa dal suo ex, è potuto tornare a casa. Il 38enne è stato ferito ad una spalla e i medici, vista la gravità delle sue condizioni, hanno deciso di ricoverarlo in terapia intensiva e lo hanno dovuto sottoporre anche ad un intervento.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In molti stanno mostrando vicinanza ed affetto ai suoi familiari, colpiti dalla perdita straziante.

L’omicidio di questa ragazza di soli 30 anni, è avvenuto lo scorso 1 marzo. Precisamente nel salone di parrucchiere in cui lavorava, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

L’ex fidanzato Alfredo Erra, si è presentato al negozio. Lo faceva spesso, ma negli ultimi tempi era diventato più aggressivo. Minacciava la giovane e lei infatti, aveva confessato ad una cliente che aveva paura.

CREDIT: FACEBOOK

In quell’occasione era molto calmo. Chiedeva ad Anna Borsa di uscire, perché voleva salutarla, visto che doveva andare fuori città per qualche giorno.

Tuttavia, proprio mentre stavano parlando, ha estratto la pistola e le ha sparato un colpo in pieno viso. Purtroppo la ragazza è morta sul colpo. Il suo attuale fidanzato, dopo aver sentito gli spari, è presto andato a controllare. Però Alfredo Erra ha sparato anche a lui. È rimasto gravemente ferito.

Le parole del fidanzato di Anna Borsa dopo le dimissioni

Alessandro Caccavalle è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio, dove ha lottato per la sua vita. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento, ma visto che le sue condizioni erano critiche, hanno deciso di tenerlo sotto osservazione in terapia intensiva. In un’intervista con il quotidiano locale La Città di Salerno, dopo il ritorno a casa, ha dichiarato:

È un miracolo che sono qui a parlare e rivivere quei momenti nella mia mente, è terribile. Sono vivo, ma è come se non lo fossi.