Sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, sabato 23 aprile, i funerali del piccolo Andrea Allemandi, il bimbo di 2 anni morto in un incidente con il trattore. I genitori hanno voluto scrivere una bellissima poesia nel manifesto funebre.

L’intera comunità è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. In tanti per questo, stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, colpita dal lutto.

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 18 aprile, nel giorno di Pasquetta, in un momento che doveva esser di festa. Precisamente nell’abitazione della famiglia e nell’azienda agricola, che si trova a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Il piccolo Andrea, che aveva 2 anni, è riuscito ad approfittare di un momento di distrazione dei genitori. È salito su un trattore che era presente nei terreni vicini.

Non è ancora chiaro come sia potuto succedere, ma il veicolo è partito e dopo aver percorso pochi metri, è caduto in un terrazzamento di circa 3 metri. Il padre purtroppo ha assistito a tutta la scena, ma non è riuscito a fare nulla per fermarlo.

Quando sono riusciti a raggiungerlo, purtroppo era in condizioni disperate. La mamma ed il papà lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale e i medici hanno notato che era in arresto cardiaco. Hanno provato a rianimarlo a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

La poesia per il piccolo Andrea Allemandi

Gli inquirenti hanno scelto di aprire un fascicolo d’indagine ed il pm Mario Pesucci, ha dato il nulla osta per il funerale solo dopo che il medico legale ha eseguito l’autopsia. I genitori nel manifesto funebre hanno fatto scrivere:

Ninna nanna, mio bambino, sei un angelo piccino, e lasciato hai le ali belle sopra i raggi delle stelle. Ninna Nanna, dolce viso, Angiolin del Paradiso, Angiolino della mamma, ninna nanna, ninna nanna.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa del paese, intorno alle 15. Una folla commossa ha voluto essere presente per un ultimo saluto al piccolo Andrea e per mostrare vicinanza ai suoi cari.