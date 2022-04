Sono in corso tutte le indagini del caso per l’improvvisa e straziante morte del piccolo Andrea Allemandi, il bimbo di 2 anni travolto ed ucciso da un trattore. Gli inquirenti in queste ultime ore stanno prendendo in considerazione una nuova e straziante ipotesi sulla vicenda.

Il corpo è ora sotto sequestro ed il medico legale a breve dovrà procedere con l’autopsia. Questo esame potrà dare altre risposte concrete sulla vicenda.

I fatti sono iniziati nel tardo pomeriggio di lunedì 18 aprile, a Pasquetta. Precisamente nell’abitazione della famiglia, in cui c’è anche la loro azienda agricola, che si trova via Creusa, a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Il piccolo è riuscito a sfuggire al controllo dei genitori e mentre si trovava nel giardino di casa, è riuscito a salire su uno dei trattori incustoditi che era in giro. Lo ha messo in moto toccando qualche leva ed ha anche percorso qualche metro.

Tuttavia, il mezzo si è schiantato ed è precipitato da un terrazzamento, di un’altezza di circa 3 metri. È proprio a quel punto che i genitori si sono resi conto del dramma e sono presto intervenuti per il loro bimbo. Il veicolo aveva schiacciato il piccolo. Il padre ha assistito alla scena, ma non è riuscito ad evitare l’incidente.

Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma viste le sue gravi condizioni, i medici non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo. Pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le indagini per la tragica morte di Andrea Allemandi

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dal pm hanno avviato un’indagine. Gli inquirenti hanno deciso di aprire un’inchiesta per capire l’esatta dinamica della vicenda.

Da una prima ipotesi sembrerebbe che il tutto sia avvenuto per un incidente all’interno delle mura dell’azienda agricola della famiglia.

Gli agenti hanno posto ad interrogatorio entrambi i genitori. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su come si sono svolti realmente i fatti, in quella serata in cui è avvenuta la tragedia.