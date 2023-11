Un annuncio sconvolgente è stato fatto nella giornata di ieri da un calciatore spagnolo di 25 anni, Salva Ferrer. Il difensore, attualmente in forza ai ciprioti dell’Anorthosis, ha infatti raccontato sui social di aver scoperto di avere un tumore e di doversi ritirare dall’attività professionistica per iniziare le dovute cure.

Nato in Catalogna nel 1998, Salvador Ferrer Canals ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Jabac Terrassa, per poi passare a quelle dell’Espanyol, del Martorel e del Damm.

Tra i professionisti ha esordito nel 2015 con il Martorel e dopo una paio di breve esperienze in altre squadre spagnole, è stato acquistato dal club italiano dello Spezia.

Con i liguri ha giocato dal 2019 al 2023 ed è stato tra i protagonisti della storica promozione del club in Serie A e delle successive tre stagioni nel massimo campionato.

Quest’estate è stato acquistato dalla squadra cipriota dell’Anorthosis, dove però ancora non è riuscito a giocare una partita.

A mettere probabilmente già un punto alla sua stagione, è arrivata una diagnosi molto triste, che preoccupa anche per la sua vita.

Ad annunciare cosa gli è capitato, è stato lo stesso Salva Ferrer, in un toccante post sul suo profilo di Instagram. Ecco le sue parole:

Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane affronterò le terapie. Non posso negare che sia stato un duro colpo per me e la mia famiglia, ma la prognosi dei dottori è positiva e conto di poter tornare presto a giocare a calcio e godermi la vita. La paura non esiste nella mia battaglia contro questa malattia.