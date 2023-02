Un altro incidente sul posto di lavoro è costato la vita ad un uomo molto giovane, di soli 36 anni, originario e residente di Avola, in provincia di Siracusa. Si chiamava Salvatore Eroe, era un operaio di una ditta edile e, stando a quanto riportato, è rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione. Lascia la sua compagna e tre figli piccoli.

Un’altra tragedia ha scosso nel giro di pochissimi giorni la Sicilia. Alcuni giorni fa, a Catania, un uomo di soli 35 anni aveva perso la vota a seguito di un grave incidente stradale.

Si chiamava Salvatore Cantarella e mentre era a bordo della sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a sbattere violentemente contro un muro di cemento. Era molto conosciuto in tutta la zona per la sua attività di scout, dj e musicista.

Si chiamava Salvatore anche l’uomo di 36 anni che nella giornata di ieri, martedì 21 febbraio, ha perso la vita ad Avola, sempre in Sicilia, ma in provincia di Siracusa.

Eroe lavorava come operaio presso una ditta edile del posto e proprio mentre era impegnato nella ristrutturazione di un immobile, è successo l’irreparabile.

L’uomo avrebbe urtato involontariamente dei cavi dell’alta tensione e sarebbe rimasto folgorato. Alcuni suoi colleghi lo hanno subito soccorso, ma nonostante il tempestivo intervento loro e dei medici del 118, per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Salvatore Eroe lascia la sua compagna e tre figli ancora molto piccoli.

Cordoglio per la morte di Salvatore Eroe

L’evento ha scioccato tutti ad Avola, dove tutti conoscevano e apprezzavano Salvatore. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Il dramma si è consumato in un giorno che per tutta la città doveva essere di gioia, visto che proprio per ieri era in programma l’ultimo giorno di festa per il carnevale storico.

Rossana Cannata, sindaca di Avola, ha espresso così sui social il suo cordoglio e quello di tutta la cittadinanza: