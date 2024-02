Una tragedia immane ha scosso nella giornata di ieri, domenica 11 febbraio, il piccolo centro comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Salvatore Leonardi, un giovane di soli 30 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato in un pozzo pieno d’acqua. Stava cercando di salvare il suo cane, che prima di lui era caduto nel fosso. A lanciare l’allarme è stato un amico del giovane, che non ha potuto far nulla per salvarlo, così come i soccorritori giunti prontamente sul posto.

Una domenica come tante, passate in relax a fare una passeggiata con il proprio cane, purtroppo i è trasformata in un incubo per un giovane di soli 30 anni originario e residente di Niscemi, comune di circa 25mila abitanti situato nella provincia di Caltanissetta, in Sicilia.

Salvatore Leonardi, questo il nome dello sfortunato protagonista di questa tragedia, nel pomeriggio di ieri era insieme al suo cucciolo e ad un amico. I tre stavano passeggiando per i campi in zona Ulmo, quando all’improvviso il fedele amico a quattro zampe di Salvatore è scivolato ed è caduto in un pozzo. Probabilmente era stato liberato dal guinzaglio, trovandosi i tre in una zona tranquilla e disabitata.

Preso dal panico, il 30enne si è catapultato vicino al pozzo per cercare in qualsiasi modo di aiutare l’animale, ma purtroppo è scivolato anche lui ed è caduto a sua volta in acqua, rimanendo incastrato nel pozzo.

L’amico che era con lui ha subito allertato il 112 e richiesto l’intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto il luogo il prima possibile. Si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco di Gela, che hanno dovuto lavorare a lungo e duramente per raggiungere Salvatore in fondo al pozzo ed estrarlo.

Purtroppo ogni tentativo di salvataggio è risultato vano e quando è stato tirato fuori, Salvatore era purtroppo già morto. Grande dolore a Niscemi quando si è diffusa la notizia della tragedia. Il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini a stringersi al dolore della famiglia Leonardi ed ha annullato gli eventi del Carnevale previsti per oggi.