Il noto attore Sam Neill sta combattendo una dura battaglia contro un brutto male che lo ha colpito e che, nell’ultimo anno, ha cambiato la sua vita. Tutti lo ricordano grazie al suo ruolo di Alan Grant nel film Jurassic Park.

Sam Neill ha scoperto di aver un linfoma non Hodgkin al terzo stadio. È iniziato tutto con alcuni grumi al collo. L’attore era preoccupato e così si è sottoposto a diverse visite. La triste diagnosi è arrivata in poco tempo, un intruso aveva preso possesso del suo corpo. E tutta la sua vita gli è passata davanti in pochi istanti.

Ha deciso di scrivere un libro, intitolato Did I Ever Tell You This?. La sua carriera, durata 50 anni e la scoperta della malattia, raccontate nero su bianco. L’attore ha rivelato ai tabloid inglesi che ha sempre sospettato che i suoi editori abbiano voluto pubblicare il suo lavoro in breve tempo, per paura che la sua vita finisse e che non riuscisse a completare l’opera.

Sospetto che i miei editori, persone deliziose, abbiano voluto farlo uscire in fretta. Pensai che il sottotitolo sarebbe poi stato ‘Note di un uomo morto’.

Non ho paura di morire. Oggi mi sento un vecchio calvo e sciupato. Più di ogni altra cosa rivoglio la mia barba, non mi piace l’aspetto del mio viso. Non posso fingere che l’ultimo anno non abbia avuto momenti bui. Ma quei momenti bui mettono in risalto la luce, e mi hanno reso grato per ogni giorno e immensamente grato per tutti i miei amici. Sono solo contento di essere vivo.

Un periodo buio che per Sam Neill non è stato facile da affrontare. Ha raccontato che ora è in fase di riabilitazione e che la situazione sembra essere in discesa.

Il suo racconto, in breve tempo, si è diffuso in tutto il mondo. L’affetto che la star di Jurrasic Park ha ricevuto, è stato immenso.