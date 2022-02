Un lutto devastante ha colpito il mondo della televisione italiana. Samantha Chiodini, produttrice televisiva di molti programmi di grande successo, si è spenta per sempre poco prima di compiere il suo 49esimo anno di età. Qualche tempo fa le era stato diagnosticato un tumore al seno, malattia che alla fine l’ha sconfitta inesorabilmente. Molti personaggi della tv e del giornalismo l’hanno salutata per sempre attraverso delle commoventi note pubblicate sui social network.

Lo scorso ottobre aveva pubblicato un podcast, realizzato in collaborazione con la fondazione AIRC, intitolato “Tits Up”, che letteralmente significa petto in fuori.

È esattamente così che Samantha Chiodini ha affrontato la sua malattia. Con coraggio e determinazione, che però non gli sono bastati per sconfiggere questo destino infame.

La scrittrice e autrice televisiva alla fine ha dovuto arrendersi al tumore al seno che l’aveva colpita da qualche tempo. Avrebbe compiuto tra pochi giorni il suo 49esimo anno di età e lascia un figlio che si chiama Rocco.

Stimata da tutti coloro che hanno potuto apprezzare non solo le sue doti e la sua straordinaria professionalità sul lavoro, ma anche come donna e persona. Tutti rimasti profondamente scioccati nell’apprendere la notizia della sua morte.

Nel podcast nominato in precedenza, aveva parlato della sua malattia così:

Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno. Il seno racconta molto della vita di una donna. Con il seno siamo figlie, madri, amanti e proprio per questo è il cancro più femminile. Non solo per l’incidenza, ma anche perché uno dei significati di seno è anima.