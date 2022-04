Samantha Renon e il messaggio mai arrivato per sua mamma

Tutta la comunità di Santa Maria di Campagna di Cessalto, piccolo comune in provincia di Treviso, è ancora sotto shock per il tragico incidente di ieri pomeriggio, in cui ha perso la vita Samantha Renon. La 17enne aveva mandato un messaggio alla madre dicendo che l’avrebbe avvisata quando sarebbe arrivata a casa del suo ragazzo. Quel messaggio, per, non è mai arrivato.

CREDIT: FACEBOOK

Un istante di distrazione è costato la vita ad una giovane ragazza di soli 17 anni. Samantha, residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto, nel pomeriggio di ieri era uscita per raggiungere il suo fidanzato.

È salita a bordo della sua motocicletta, una Husqvarna 125, e mentre stava percorrendo la strada statale 66 nei pressi di Salgareda, è successo l’irreparabile.

Un uomo di origini albanesi di 35 anni che stava andando a lavoro con la sua auto, ha attraversato un incrocio tagliando la strada alla moto di Samantha, scaraventando il mezzo a due ruote e la ragazza per decine di metri.

I passanti e lo stesso automobilista, accorti fin da subito della gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Purtroppo, però, i gravissimi traumi riportati nell’impatto avevano già fermato il cuore della 17enne e tutti i tentativi di rianimazione, alla fine, sono risultati vani.

Il messaggio di Samantha Renon alla madre

Tragico anche il modo in cui la mamma di Samantha ha scoperto dell’accaduto.

La figlia come ogni volta che doveva guidare la moto, anche ieri aveva detto alla madre dove doveva arrivare e che, non appena avesse raggiunto il suo ragazzo, l’avrebbe avvisata con un messaggio.

I minuti passavano e quel messaggio la madre della giovane vittima continuava a non riceverlo. Dopo un po’ la donna ha chiamato il fidanzato di Samantha e lui le ha confermato che non era ancora arrivata.

Nel frattempo in paese si era diffusa la voce dell’incidente e la donna è andata di persona nei pressi dell’incrocio, dove ha avuto un malore nello scoprire che la sua giovane e bellissima figlia si era spenta per sempre.

Oltre alla mamma Diana, impiegata in un’azienda del posto, Samantha lascia suo papà Luca, un autotrasportatore.