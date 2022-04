Tragedia in provincia di Treviso, Samantha Renon è morta a 17 anni, travolta da una macchina mentre era in sella alla sua moto

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 14 aprile. Purtroppo una ragazza di soli 17 anni, chiamata Samantha Renon è morta, dopo esser stata travolta da una macchina, mentre era in sella sua moto. I traumi per lei sono risultati essere fatali.

CREDIT: FACEBOOK

Un impatto terribile, che ha sconvolto migliaia di persone. In tanti in queste ultime ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per mostrare vicinanza ai suoi familiari.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 14 aprile. Precisamente sulla strada provinciale 66, a Salgareda, piccolo comune in provincia di Treviso.

Samantha era in sella sua moto Husqvarna 125 ed era diretta a Ponte di Piave. Doveva incontrarsi con delle amiche e per lei tutto sembrava procedere normalmente.

Ad un certo punto però, nei pressi di un incrocio, un uomo di 35 anni di origini albanesi, alla guida di una Ford Fiesta, l’ha travolta. L’impatto purtroppo è stato molto violento.

Infatti la ragazza di soli 17 anni, è stata sbalzata sull’asfalto per diversi metri. I passanti si sono presto resi conto delle sue gravi condizioni, per questo hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine e anche i sanitari. Speravano solo di poterla aiutare.

Il tragico decesso di Samantha Renon e la dinamica dell’incidente

I medici intervenuti hanno provato a fare di tutto per aiutarla. L’hanno rianimata a lungo, ma il cuore della 17enne non ha mai ripreso a battere. Alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed hanno ascoltato anche il racconto dell’automobilista.

Tuttavia, da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto a causa di una mancata precedenza da parte dell’uomo alla guida della Ford Fiesta. Il lavoro però non è ancora concluso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio terribile.