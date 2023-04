Per cause da accertare l'auto di Samuele Briggi è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muro di cemento, per poi prendere fuoco

Un altro tremendo incidente stradale sulle strade italiane si è verificato nella scorsa notte, questa volta a Rottofreno, in provincia di Piacenza. Samuele Briggi, un ragazzo di soli 28 anni, è uscito fuori strada con la sua auto. La vettura ha poi preso fuoco non lasciandogli scampo.

L’episodio si è verificato intorno alle 3:00 di questa notte, all’ingresso del comune di Rottofreno, nella provincia di Piacenza.

Samuele era a bordo della sua auto, una Toyota, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della guida ed è finito a sbattere contro un muretto di cemento posto al lato della carreggiata.

L’auto, completamente accartocciata, ha preso fuoco immediatamente e le fiamme hanno iniziato ad avvolgere l’abitacolo nel quale è rimasto chiuso il 28enne.

Un agente di Metronotte Piacenza, che era in servizio e che transitava da quelle parti durante il suo solito pattugliamento, ha notato le fiamme e subito si è fermato per controllare.

La guardia è scesa dalla sua vettura e con gli estintori in dotazione ha tentato di domare le fiamme e di aprire gli sportelli della Toyota. I suoi sforzi, tuttavia, non sono serviti a nulla.

Samele Briggi è morto carbonizzato

Sul posto, allertati dallo stesso metronotte, sono prontamente giunti anche i soccorritori medici.

Due auto mediche di Castel San Giovanni e di Piacenza, insieme all’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò hanno fatto arrivare sul luogo dell’incidente diversi infermieri e medici, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Samuele Briggi.

Il giovane si era trasferito da poco proprio a Rottofreno, dove probabilmente questa notte stava rientrando.

Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto, ponendo sotto sequestro il mezzo e mettendo a disposizione di un medico legale il corpo di Samuele, sul quale verrà effettuata un’autopsia.

Solo qualche giorno fa, al casello autostradale della A58 Teem, all’ingresso della tangenziale est esterna di Milano, un altro giovane è deceduto dopo che la sua auto si è schiantata ed ha preso fuoco.

Anche in questo caso sono ignote le cause dell’incidente e se il ragazzo, che aveva solo 19 anni e di cui non si conoscono ancora le generalità, abbia avuto un malore.