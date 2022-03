Samuele Cavallin è morto a soli 19 anni, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un brutto male.

La vicenda di questo ragazzo ha commosso il web, nonostante l’amputazione di una gamba per via di un tumore alle ossa, il giovane ha continuato a fare ciò che più amava, correre dietro al suo pallone. Sempre sorridente e con tanta voglia di vivere.

Viveva a Loreggia, in provincia di Padova e lo scorso 6 marzo si è spento per sempre, dopo un ricovero nella struttura sanitaria Casa del Bambino.

Ha scoperto di avere un tumore alle ossa e si è ritrovato a dover affrontare una dura battaglia, ma nonostante tutto non ha mai perso il sorriso. Quel sorriso che l’ha accompagnato anche dopo l’amputazione di una gamba, mentre continuava a giocare a pallone. Era difensore dello United Borgoricco Campetra.

Lo scorso anno aveva anche iniziato a giocare nel Millennium Basket, nel basket in carrozzina.

Dopo la tristissima notizia, tantissime persone si sono strette al dolore dei suoi genitori, mamma Mara e papà Paolo. Samuele Cavallin lascia nel dolore anche il fratello Nicola.

L’intera comunità sta mostrando vicinanza e supporto ai familiari e questa sera verrà celebrata una veglia in suo onore nella chiesa di Loreggia.

Tanti i messaggi commoventi apparsi sul web, di amici e conoscenti che hanno voluto salutare e ricordare per l’ultima volta il 19enne. Anche il Vicenza Calcio Amputati ASD ha pubblicato un post su Facebook, accompagnato dalle foto di Samuele mentre insegue il suo amato pallone:

Ciao Samuele! 💔 Ci siamo visti solo per qualche allenamento, ma eri nei nostri pensieri e volevamo sempre sapere come stavi. Attendevamo e nutrivamo la speranza che un giorno potessi scendere in campo insieme a noi e potessi prenderti la tua rivincita. La malattia è stata crudele con te e ti ha portato via davvero troppo presto. Riposa in pace piccolo angelo. 🌼