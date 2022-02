L'ultimo straziante addio alla piccola Emma Di Carlantonio, morta in ospedale dopo il ricovero in terapia intensiva

Una folla commossa ha deciso di essere presente alla cattedrale Madonna delle Marine, per l’ultimo straziante addio alla piccola Emma Di Carlantonio, morta ad appena 2 anni. Ora sono ancora in corso gli esami per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

CREDIT: FACEBOOK

La tragica morte di questa bimba è avvenuta nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio. Purtroppo le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

Il rito funebre è stato celebrato da Don Patrizio e quest’ultimo durante l’omelia, è anche scoppiato a piangere per la morte di questa piccolina. Il parroco per Emma ha detto:

Era una bimba gioiosa, sempre sorridente, e non poteva essere altrimenti a quell’età. È difficile trovare le parole in un momento come questo. Il Signore ha preso Emma tra le sue braccia. Siamo tutti addolorati per una perdita così, ma avremo un angelo custode in Cielo che ci sarà sempre vicino.

I genitori e tanti suoi familiari hanno deciso di scrivere delle dediche sulla piccola bara bianca. Inoltre, le hanno messo vicino anche tutti i peluche che lei tanto amava.

Sul feretro c’era un cuscino di girasoli. Tanti amici di famiglia, fuori la chiesa si sono presentati con dei cartelloni. In uno di questi c’era scritto: “Tu sei nata dove c’è sempre il sole. R.I.P Piccola Emma!”

Il tragico ed improvviso decesso della piccola Emma Di Carlantonio

La morte straziante di questa piccola risale alla notte di venerdì 18 febbraio. La sera precedente la febbre era arrivata a 39 gradi. Di conseguenza i genitori si sono presto allarmati ed hanno scelto di portarla in ospedale.

Una volta al pronto soccorso, i medici l’hanno sottoposta ad un’accurata visita. Si sono presto resi conto che le condizioni della bimba erano gravi. L’hanno intubata e ricoverata in terapia intensiva, ma al suo secondo arresto cardiaco, non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso.

L’ipotesi dietro la morte della piccola Emma sembra essere una leucemia fulminante, ma non si esclude nemmeno la possibilità di qualche infezione. Il medico legale che ha eseguito l’autopsia, sta facendo alcuni esami, per poter riconsegnare una relazione completa ai medici, ma soprattutto ai suoi genitori.