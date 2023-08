Sandra D’Aprile non ce l’ha fatta, il male ha avuto la meglio

Dopo gli ultimi difficili mesi, l'ex pallavolista Sandra D'Aprile si è spenta per sempre: aveva 51 anni

Sandra D’Aprile ha perso la vita a soli 51 anni, a causa di un male incurabile, che non le ha lasciato scampo. Era una donna conosciuta e amata da tutti. La notizia sui social, è stata resa nota dalla sua squadra di pallavolo, la Volley Alezio.

Negli ultimi mesi, Sandra D’Aprile ha lottato con tutte le sue forze, ma le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno. Una partita che purtroppo, alla fine, non è riuscita a vincere. La più difficile di tutta la sua vita.

L’ex pallavolista si è fatta strada nello sport per anni, la pallavolo era la sua più grande passione. E, arrivato il momento di fermarsi, aveva scelto di diventare presidente. La sua squadra oggi racconta di come abbia sempre coperto quel ruolo con passione e con il sorriso sul volto. Riusciva a contagiare il suo entusiasmo e a coinvolgere sempre nuovi giovani.

Il ricordo della squadra di Sandra D’Aprile

Sandra D’Aprile era impegnata nello sport, anche in estate organizzava campus e partite, ma lo era anche nel sociale. Tutti raccontano della grande donna che è sempre stata e il suo ricordò resterà nei loro cuori per sempre. La sua squadra di pallavolo ha scelto di ricordarla e salutarla con un post sui social network, accompagnato da una foto di Sandra in piscina, mentre sorride sott’acqua:

Ci sarà sempre il tuo sorriso ad illuminare la nostra via. Fai buon viaggio Sandra.

Credit: Volley Alezio – Facebook

La 51enne lascia un immenso vuoto nel panorama sportivo salentino. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla sua squadra di pallavolo e alla sua famiglia. Sandra ha perso la sua partita più difficile, quella contro la vita. Ce l’ha messa tutta, ma quel mostro dentro di lei, è stato più forte.

Il funerale verrà celebrato domani, 20 agosto, alle ore 10:00 nel Santuario della Lizza, nel comune di Alezio, in provincia di Lecce.