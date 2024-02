Nella giornata di ieri si è celebrato il funerale di Sandra Milo, indimenticabile stella del cinema italiano, scomparsa a 90 anni lo scorso 29 gennaio. Poco dopo, la figlia Azzurra ha pubblicato una straziante lettera sul profilo Instagram della sua mamma, nella quale parla di qualcuno che, come lei e i suoi fratelli, sta soffrendo tantissimo per la sua scomparsa, i suoi amati cani Jim e Lady.

Una folla commossa, fatta anche di tanti personaggi noti del cinema e dello spettacolo, si è riunita ieri mattina nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Polo a Roma.

Lo ha fatto per dare l’ultimo saluto alla grande Sandra Milo, una delle attrici di maggiore successo e più amate della storia del cinema italiano.

Poco dopo la funzione Azzurra De Lollis, terza e ultima figlia avuta dall’attrice, ha postato sul suo account di Instagram una straziante lettera.

Lettera che parla di qualcuno che, come lei e i suoi fratelli Deborah e Ciro, sta soffrendo moltissimo per la sua scomparsa, i suoi adorati cani Jim e Lady.

Sandra Milo: la lettera scritta da Azzurra

Mamma, il nostro Jim ti appoggiava con delicatezza il muso sulle ginocchia, quando ti sedevi in poltrona, e tu lo accarezzavi dolcemente mentre Lady in modo discreto ti leccava la mano. Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati. Lui accostava il muso alla bara aperta, deposta nella tua stanza, come a voler cercare ancora le tue carezze mentre gli sgocciolava ininterrottamente il tartufo per lo stress e lei ha iniziato a tremare come una foglia. Non riuscivo a tranquillizzarli.

“Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all’orizzonte. Verso il mare ti sei allontanata in un video in cui parli della tua morte ed è lì che ti troverà quando vorrà vederti”.