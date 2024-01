Ad annunciare la morte di Sandra Milo, avvenuta ieri a Roma, sono stati i suoi tre figli. Sempre loro hanno ricordato la mamma con toccanti parole. Come quelle pronunciate da Ciro, l’unico figlio maschio dell’attrice, nato dal matrimonio con Ottavio De Lollis.

Ieri, lunedì 29 gennaio 2024, alle prime ore del mattino si è spenta per sempre la grande Sandra Milo.

L’attrice, con una carriera lunghissima e piena di grandi successi, se ne è andata serenamente nella sua casa di Roma, nel suo letto, come aveva richiesto, e accerchiata dall’affetto dei suoi cari. Aveva 90 anni.

A ricordarla sono in tantissimi. Da chi ha avuto l’onore di lavorare con lei a chi ha avuto anche il piacere di averla come amica.

Su tutti, ovviamente, chi con lei ha vissuto tutta la vita e gli ultimi momenti, i suoi tre figli Deborah, Ciro e Azzurra.

Intercettato proprio all’esterno della casa in cui Sandra Milo ha esalato gli ultimi respiri, Ciro De Lollis ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti Rai del programma La Volta Buona.

Si è detto devastato da questa perdita e dagli ultimi giorni che non sono stati affatto facili, fatti di dolore e notti insonni vicino a sua mamma.

Su lei, poi, Ciro spende solo parole di grande amore e stima:

Ci ha sempre protetti. È stata una madre fantastica, sempre presente con i suoi figli. Ci ha dato di tutto e di più, non ci ha mai fatto mancare niente. In alcuni periodi della sua vita ha anche lasciato il lavoro trascurandolo per stare con noi figli. Mi mancherà tantissimo, non so come fare ad andare avanti se non con la forza che mi dà mio figlio.