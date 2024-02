Un bellissimo omaggio durante i funerali di Sandra Milo, da una delle più grandi: “Ciao Sandra, mi rimani nel cuore”

Non è passato inosservato il gesto di Rita Pavone per l’ultimo addio a Sandra Milo. Tantissime persone hanno voluto stringersi al dolore dei figli della grande attrice, rimasti colpiti da quell’affetto incredibile che la loro mamma avrebbe tanto apprezzato.

Fuori la chiesa c’erano tante corone e mazzi di fiori. Tra i più belli, c’erano proprio quelli di Rita Pavone. Una grande e meravigliosa composizione con una fascia commovente: “Ciao Sandra, mi rimani nel cuore. Rita Pavone”.

La cantante non è stata l’unica a volersi stringere alla famiglia di una delle più grandi attrici italiane. Tanti i vip presenti che hanno anche scelto di fermarsi a parlare con i giornalisti per ricordarla un’ultima volta. Tra questi, Mara Venier. La conduttrice in lacrime, con gli occhiali da sole che coprivano gli occhi arrossati, è arrivata in compagnia di Alberto Matano. Ai microfoni ha raccontato di quanto meravigliosa fosse la sua cara amica, che a volte la chiamava solo perché era tanto che non si sentivano e solo per dirle che le voleva bene. Una donna libera che ha insegnato a tante altre donne ad essere libere. È questo uno dei ricordi più importanti che Sandra Milo ha lasciato nel cuore di Zia Mara.

Il figlio Ciro De Lollis ha spiegato che tre mesi fa avevano portato la mamma a fare un controllo all’anca. Durante le visite è emersa “quella cosa”, che in poco tempo se l’è portata via per sempre. Ha preferito non diffondere altri dettagli, ma ha lasciato intendere quale male l’abbia colpita: “Anche se lei non ha mai fumato”.

Sandra Milo si è spenta all’età di 90 anni nella sua casa di Roma, circondata dai suoi tre figli, che l’hanno tenuta per mano e dai suoi due cagnolini Jim e Lady, che lei stessa aveva salvato dallo sfruttamento e dall’eutanasia. Aveva sentito la loro storia e il suo grande cuore aveva fatto il resto: “Gli animali sono come noi, hanno la loro vita e i loro amori. Umani, animali e anche vegetali meritano rispetto”.