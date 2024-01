“Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento”: con queste parole Deborah Ergas, primo genita di Sandra Milo, ha salutato la sua mamma scomparsa nella giornata di ieri a 90 anni. Un dolore immane per la giornalista Rai e per i suoi fratelli, che insieme all’attrice sono rimasti fino all’ultimo respiro.

All’età di 90 anni, nella giornata di ieri, se ne è andata una delle più grandi attrici italiane della storia, Sandra Milo.

Si è spenta nella sua casa di Roma, dopo alcuni giorni in cui le sue condizioni erano peggiorate, ma accerchiata dall’affetto delle persone che più amava al mondo, i suoi tre figli.

Il primo a rilasciare dichiarazioni è stato Ciro De Lollis, secondo genito dell’attrice nato dal matrimonio con Ottavio De Lollis.

Intervistato dai giornalisti di La Volta Buona, ha spiegato che sua mamma stava male da un po’ e che negli ultimi giorni era peggiorata. Poi ha speso solo parole d’amore e d’affetto per quella donna meravigliosa che è sempre stata sua mamma.

Una donna sempre legatissima ai figli, ha spiegato Ciro, che non gli ha mai fatto mancare nulla e che anzi, in passato aveva messo da parte anche il lavoro per stare affianco a loro.

L’addio di Deborah Ergas a sua mamma Sandra Milo

Deborah è invece la primo genita di Sandra Milo, nata a Milano nel 1963, dall’amore che la star del cinema italiano ha avuto per 11 anni con il produttore Moris Ergas.

Al contrario dei due fratelli Ciro e Azzurra, nati dal matrimonio di Sandra con De Lollis, lei ha scelto di lavorare nel mondo della televisione, in particolare come giornalista.

Oggi è infatti un volto noto della Rai e una delle inviate di punta del programma La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

Deborah Ergas, oltre al comunicato congiunto scritto insieme ai fratelli e pubblicato sull’account Instagram della loro mamma per annunciarne il decesso, ha successivamente postato una bellissima foto di lei.

A corredo ha poi aggiunto una breve ma bellissima e molto dolce didascalia. Eccola di seguito: “Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento“.

Il funerale di Sandra Milo verrà celebrato domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 12, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma.