Sono in corso tutte le indagini del caso per la drammatica e straziante morte del piccolo Samuele Ciccu, il bimbo di 6 anni colpito da un malore mentre era in casa. Gli inquirenti al momento sono in attesa dei risultati dell’autopsia, per fugare tutti i dubbi.

I genitori, proprio come gli altri suoi familiari, per ora sono chiusi nel dolore, per questa perdita così improvvisa e terribile che hanno subito.

I fatti sono iniziati nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova a Sanluri, in provincia di Cagliari.

Samuele sin dalla nascita era affetto da alcune patologie psicomotorie. In quella serata tutto però stava procedendo normalmente. La mamma, una donna di 36 anni, ha deciso di fargli il bagnetto.

Tuttavia, pochi minuti dopo che il bambino è uscito dall’acqua, ha avuto un malore. Molto probabilmente ha avuto una crisi epilettica e respiratoria, di cui era stato vittima anche in passato, ma che in questo caso non gli ha lasciato scampo.

La madre quando si è resa conto della gravità delle sue condizioni, ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Però, i medici intervenuti nella casa, non sono riusciti a fare nulla per salvare il piccolo. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Le indagini per la morte del piccolo Samuele Ciccu

Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine. Quest’ultime, coordinate dal magistrato, hanno deciso di avviare tutte le indagini. Hanno anche disposto l’autopsia sul corpo, per fugare tutti i dubbi.

Il piccolo era nato a Lugano, in Svizzera. I genitori dalla sua nascita, nonostante tutte le difficoltà, gli sono sempre rimasti vicino e non si sarebbero mai aspettati di vivere una perdita simile. Sono tante le persone del posto, che in queste ore hanno voluto scrivere un pensiero sui social. In uno di questi post c’è scritto: