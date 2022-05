Un episodio davvero straziante è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 4 maggio. Purtroppo un bambino di appena 6 anni ha perso la vita, a causa di un malore dopo un bagnetto. La mamma è stata la prima a lanciare l’allarme, ma i tentativi dei medici sono risultati essere del tutto inutili.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il magistrato di turno, per fugare ogni dubbio, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato poco prima delle 13, nella giornata di mercoledì 4 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Sanluri, in provincia di Cagliari.

La madre, una donna di 36 anni, separata dal marito era in casa con il figlio, che era disabile ed affetto da alcune patologie psicomotorie. Per loro sembrava essere una giornata come le altre.

La mamma gli aveva appena fatto il bagno, ma pochi minuti dopo si è resa conto che il suo bimbo stava male. Molto probabilmente ha avuto una crisi epilettica e respiratoria, di cui era stato vittima anche in passato.

Tuttavia, in quest’occasione per lui è risultata essere fatale. La donna nel vederlo in quello stato, si è presto allarmata ed ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, con la speranza che potessero fare qualcosa per salvargli la vita.

Le indagini per il bambino di 6 anni morto in casa dopo il bagnetto

I medici hanno tentato di rianimarlo a lungo, ma il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere. Infatti poco dopo il loro arrivo nella casa, non hanno avuto altra scelta che constatare il tragico decesso.

Sul posto ovviamente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso.

Il magistrato di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo, che purtroppo ha perso la vita improvvisamente.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio straziante.